DWS: ‘Fed zal rente met 75 basispunten verhogen’

De Federal Reserve heeft duidelijk gemaakt dat het inflatie zal bevechten, voorzitter Jerome Powell is ‘strongly committed’. De vraag is wat er nodig is om de inflatie terug te dringen en hoe de acties van de Fed het onzekere economische klimaat beïnvloeden. Amerika-econoom Christian Scherrmann van vermogensbeheerder DWS verwacht dat de Amerikaanse rente deze week met 75 basispunten omhoog gaat.

“De Fed staat voor een puzzel: de economische groei neemt af en het risico op een recessie neemt toe, maar de arbeidsmarkt blijft het heel goed doen. Het werkloosheidspercentage van 3,6% wordt beschouwd als volledige werkgelegenheid. Fed-voorzitter Jerome Powell zei vorige maand nog dat de centrale bank ook een werkloosheidspercentage van 4,1% heel goed vindt”, aldus Scherrmann.

De Fed heeft, vanuit dit perspectief gezien, veel ruimte voor renteverhogingen. De vraag blijft eigenlijk alleen hoe snel het de rente zal verhogen. Scherrmann: “Marktspelers verwachten een verdere verhoging van nog eens 75 basispunten, en wij gaan daar ook vanuit. Maar welke hints zal de Fed geven voor de komende maanden?”

Een verhoging met 75 basispunten brengt de rente in een gebied dat bankiers als ‘neutraal’ zien. De Fed denkt niet dat het met zo’n verhoging het economische momentum zal beïnvloeden, terwijl een verhoging met minder dan 75 bps als te ‘dovish’ gezien zou worden. “Het probleem van de te hoge inflatie is zo groot dat een ‘neutrale’ houding van het monetaire beleid waarschijnlijk onvoldoende zal zijn om het probleem op te lossen”, stelt de econoom. “De Fed moet een restrictief beleid voeren zolang de situatie op de arbeidsmarkt dit toelaat. We verwachten dan ook dan Powell bij zijn ‘strongly committed’-retoriek blijft en de markten voorbereidt op verdere rentestijgingen.”

