DWS: ‘Groei VS fors lager dan eerder verwacht’

Het beleid van president Trump is dermate schadelijk voor de internationale handel en de Amerikaanse economie dat vermogensbeheerder DWS heeft besloten de groeiverwachtingen voor de VS fors te verlagen, aldus Chief Investment Officer Vincenzo Vedda. De groei zal in 2025 uitkomen op 1,2% waar DWS eerder 2% verwachtte.

“De negatieve effecten zullen de Amerikaanse economie ernstig verzwakken dit jaar en er zal in ieder geval één kwartaal van krimp zijn. Onze verwachting voor de Amerikaanse groei voor 2026 is nu 1,1%, een halvering van de 2,2% die we eerder hadden en de scherpste daling van alle regio’s.” Daarnaast ziet Vedda de inflatie in de VS dit jaar uitkomen op liefst 3,2%, de reden ook waarom de vermogensbeheerder niet verwacht dat de Federal Reserve op de economische vertraging zal reageren met snelle renteverlagingen.

