DWS: Helft tropische zieken woont straks in Europa

De temperaturen stijgen en de zon schijnt deze week volop. Voor veel mensen is het fantastisch dat ze weer lekker naar buiten kunnen, maar voor hooikoortspatiënten is het een ramp.

Na de natte meimaand is het pollenseizoen namelijk in alle hevigheid losgebarsten. “De zeer hoge stuifmeelconcentraties in de lucht zijn het gevolg van de opwarming van de aarde en het maakt mensen ziek”, zegt Tim Bachmann, portefeuillebeheerder van het DWS Invest ESG Climate Tech Fonds.

Met zijn fonds belegt Bachmann niet alleen in bedrijven die met hun producten en diensten de klimaatverandering op termijn indammen, maar ook in bedrijven die inspelen op de directe gevolgen van de opwarming van de aarde. Volgens de ESG-expert zou er 150 tot 300 miljard dollar moeten vloeien naar dit soort beleggingsstrategieën.

Opwarming

Want wereldwijd lijden nu al 400 tot 500 miljoen mensen aan hooikoorts; in Europa is bijna 40% van de bevolking allergisch voor pollen. En dat percentage neemt alleen maar toe, stelt Bachmann. Als gevolg van de opwarming van de aarde wordt het pollenseizoen steeds langer, ook omdat veel uitheemse planten zoals Bremraap hier nu weten te gedijen. In Europa alleen al zijn 33 miljoen mensen allergisch voor de plant en naar verwachting zal dit aantal over een jaar of twintig gestegen zijn naar 77 miljoen.

Ziekteverzuim neemt toe

Hooikoorts is een echte ziekteverzuim-topper. Volgens recente gegevens kost het de Europese samenleving zo’n 60 tot 150 miljard dollar per jaar. “De kosten van medicijnen zoals antihistaminicum en allerlei druppels en tabletten om mensen met hooikoorts enige verlichting te geven, komen neer op zo’n 5% van de kosten die gepaard gaan met het ziekteverzuim”, weet Bachmann. Niet alleen de grote farmabedrijven investeren geld in het ontwikkelen van anti-allergie medicijnen, er zijn ook innovatie bedrijven die zich hierin hebben gespecialiseerd. DWS verwacht dat grote farmaceuten op deze bedrijven zullen azen.

Klimaatverandering betekent niet alleen dat er zich steeds meer exoten nestelen in de natuur en in tuinen met alle hooikoortsgevolgen van dien maar de kans dat ziekten zoals dengue of west-nijlkoorts oprukken neemt navenant toe.

Helft tropische zieken woont straks in Europa

Volgens ramingen worden tegen 2050 ongeveer een half miljard meer mensen aan tropische ziekten blootgesteld dan nu. Hiervan woont ongeveer de helft in Europa. Voor 2080 wordt zelfs uitgegaan van één miljard mensen. “Als gevolg hiervan zal het marktpotentieel voor vaccins tegen tropische ziekten in de komende jaren waarschijnlijk stijgen tot 50 à 125 miljard dollar,” aldus Bachmann.

