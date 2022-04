DWS Invest ESG Climate Tech aandelenfonds begint ‘duur’ te worden

Sinds de massaproductie 65 jaar geleden op gang kwam is er al ruim 8 miljard ton aan plastic geproduceerd. Slechts een heel klein deel daarvan is gerecycled of in verbrandingsovens terechtgekomen.

De rest bevindt zich op de vuilstort of slingert rond in het milieu. Vooral plastic wegwerpflesjes – waarvan er 1 miljoen per uur worden verkocht – en de 34,6 plastic rietjes die we per jaar gebruiken, zijn echte boosdoeners.

“Hoewel heel veel mensen zich bewust zijn van de gevolgen van plastic voor het milieu, is er sinds 2010 ongeveer 180 miljard dollar geïnvesteerd in nieuwe fabrieken die plastic grondstoffen produceren. Dit betekent dat de productiecapaciteit omhoog is gegaan en er zelfs ruimte genoeg is voor het maken van meer plastic”, aldus Tim Bachmann, fondsbeheerder van het DWS Invest ESG Climate Tech aandelenfonds, in aanloop naar Earth Day op 22 april. Bachmann’s fonds belegt uitsluitend in bedrijven en producten die het klimaat en het milieu beschermen.

Volgens Bachmann is de stijging van het gebruik van plastic vooral te wijten aan de groei van eenpersoonshuishoudens. Bedrijven spelen handig in op deze demografische ontwikkeling door meer producten aan te bieden in kleinere verpakkingen. “Deze lagere vulvolumes zorgen wel voor een grotere berg plastic afval met alle gevolgen voor het milieu van dien. Per uur belandt er een hoeveelheid plastic in zee waarmee je 11 olympische zwembaden kan vullen. Plastic en plasticdeeltjes in onze oceanen zijn niet alleen dodelijk voor vissen en het koraal, maar ook voor Prochlorococcus marinus. Deze bacterie is verantwoordelijk voor de productie van ongeveer 20% van onze zuurstof en absorbeert 20% van alle CO2. Er zijn zeker alternatieven voor plasticverpakkingen. Zo wordt er steeds meer karton en papier gebruikt en in de VS werkt een aantal grote beursgenoteerde ondernemingen aan de ontwikkeling en productie van biologisch afbreekbare kunststoffen.”

ECHTER

Beleggers zullen niet warm worden van de aandelen die in dit fonds zitten. De Top 5 posities zijn Darling Ingredients, Signify, Microsoft, VMware en Nexans. Het fonds heeft het over de afgelopen 3 jaar beter gedaan dan de AEX, maar het positieve verschil tussen het fondsrendement en de daarbij horende categorie wordt kleiner. De aankoopkosten van maximaal 5% zijn dan moeilijk te verdedigen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17241 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht