DWS verlaagt winstramingen S&P

DWS heeft de winstverwachting voor de S&P 500 in 2025 en 2026 verlaagd naar respectievelijk 260 en 285 dollar per aandeel. David Bianco, CIO van DWS Americas: “Dat is ongeveer 10 dollar lager dan eerder geraamd.”

“We rekenen op een negatieve impact van 3,5% op de nettowinst, doordat bedrijven een derde van de kosten van de nieuwe Trump-heffingen zelf moeten opvangen.”

Volgens Bianco ligt de kans op een recessie in de VS boven de 50%. “We verwachten dat de economische groei in 2025 en 2026 terugvalt tot rond de 1%, door stijgende kosten, lagere consumentenbestedingen en een vertragende binnenlandse productie.”

Toch blijven de winstvooruitzichten volgens Bianco relatief sterk. “Recessies met inflatie boven de 4% hebben historisch gezien een beperkter effect op de winst per aandeel dan deflatoire recessies. Inflatie ondersteunt de nominale omzetgroei, voorkomt grootschalige afwaarderingen en drukt verliezen”, aldus Bianco.

“Daar komt bij dat we uitgaan van een nog zwakkere dollar, wat een eenmalige valutameevaller van zo’n 5 dollar per aandeel kan opleveren”, aldus Bianco.

