DWS ziet hogere stand voor DAX

De Duitse beurs zit dit jaar in de lift, maar DWS ziet de toekomst voor de DAX nog zonniger in. De vermogensbeheerder denkt dat de DAX binnen een jaar de 18.700 punten aantikt. “Dit is vooral gebaseerd op de economische verwachtingen”, stelt DAX-kenner Sabrina Reeh. “Vanaf de tweede helft van het jaar verwachten we dat de belangrijkste economische indicatoren stijgen en dat geeft bedrijfswinsten een boost”.

Op 13 maart sloot de DAX voor het allereerst op 18.000 punten. Ondanks de zwakker wordende Duitse economie, breekt de aandelenmarkt het ene record na het andere. Hoe kan dat? Reeh, specialist in Duitse aandelen, wijst naar de export van Duitse zwaargewichten. “De 40 bedrijven in de DAX zijn multinationals en genereren ongeveer 80 procent van hun winst in het buitenland, waar de economische situatie veelal beter is dan in eigen land”.

Ook het vooruitzicht op versoepeling van het monetaire beleid biedt volgens haar ruggensteun. “Wij gaan ervan uit dat de centrale banken in de VS en de eurozone in juni de rente verlagen. Het vooruitzicht op gunstiger kredietvoorwaarden zal een positief effect hebben op de investeringsbereidheid van bedrijven”, aldus Reeh. Ook is ze positief over de loonontwikkeling omdat een dalende inflatie en hogere lonen in de loop van dit jaar ervoor moeten zorgen dat mensen meer geld overhouden.

De DAX-aandelen zijn volgens Reeh relatief goedkoop met een koers-winstverhouding van 12,6 (over 12 maanden). “Aandelen van bedrijven die genoteerd staan aan de S&P 500 zijn gemiddeld 40% duurder. Dat verschil is enorm, gezien de stevige winst die DAX-bedrijven boeken. Zo kan de energie-intensieve chemie-industrie weer opbloeien. Als de inflatie niet daalt zoals gehoopt, zal de markt langer moeten wachten tot de rente een U-bocht maakt. Ook kunnen geopolitieke risico’s blijven zorgen voor volatiliteit.”

