e-Cash april: Het is het wachten waard

Op 23 april weet u meer. Dan is daar de BeleggersFair Kennis Update, enkel online. Het is het wachten waard. U vindt daarover alle informatie in de nieuwe e-Cash.

Op 23 april kunt u uw vermogen weer een boost geven, want dat doet de Kennis Update met de waarde van uw beleggingen. U kunt zich niet alleen inschrijven op interessante online masterclasses (vergeten? Klik hier), maar de Cashcow Awards helpen u op weg om de juiste partij te vinden. Wat zeggen de genomineerden? Hun reacties maken het onderscheid.

Masterclasses zorgen voor de verdieping. Edin Mujagić heeft het over de komst van de roaring twenties 2.0. Maar wat moet je kopen? John Beijer van Beurspro geeft tips. Maar wanneer moet je kopen? Salah-Eddine Bouhmidi bespreekt samen met zijn collega bij IG de seizoenspatronen waar rekening mee moet worden gehouden.

Maar er is meer. Martine Hafkamp van Fintessa heeft het over het overvloedige geld op de beursvloer, en heeft een oplossing in de vorm van beleggen. Natuurlijk kan ook in een thema als waterstof worden belegd; Martijn Rozemuller van VanEck duidt. Beleggen met een uitkerende lijfrente kan ook. Joop van de Groep van VRY van Fintessa ziet mogelijkheden.

Klik hier om de e-Cash te bekijken

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

