eCash augustus: kanshebbers met een potentie van +40%

Het is bijna weer voorbij die mooie zomer, maar de hoge energieprijs en uithollende inflatie blijven. Het is de rode draad door het beleid van de beleggers en deze eCash.

Natuurlijk is het geen pretje dat hightech plaats moet maken voor defensieve aandelen. Tijden veranderen in een periode van stijgende rente, zoals dat ook gebeurde toen de centrale banken extreem verruimden. Toch vreemd dat je nooit helemaal voorbereid bent op zo’n schok, misschien wel meer doordat we door onze posities worden geleid in plaats van de feiten. Benjamin Graham, grondlegger van het waardebeleggen, had het bij het rechte eind toen hij zei dat de grootste vijand van de belegger hijzelf is.

Natuurlijk zijn er wel kanshebbers. Binnen de AEX/AMX hebben we gekeken naar aandelen met een lage volatiliteit, behoren tot een winstgevende onderneming en nog een flinke rit kunnen maken. Sommige bieden zelfs een potentie van meer dan 40%, zoals TKH en ABN Amro.

De inflatie staat in vuur en vlam, maar dat is niet overgeslagen naar de goudmarkt. De relatie tussen inflatie en goud is helemaal niet zo sterk als we doen vermoeden. We gaan allemaal op een andere manier om met inflatie. In het Westen worden de markten beheerst door inflatie, rente en recessie; in China is dat inflatie en groei. Positieve beschouwingen over de Chinese aandelenmarkt stapelen zich op. Leuk om op in te spelen met een ETF.

Geniet van de mogelijkheden en pak uw kansen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17592 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht