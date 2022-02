e-Cash februari: mooie koopkansen dankzij crisis

Als belegger moet je soms over de gevolgen van de problemen heen kijken, hoewel dat momenteel best moeilijk is met de ontwikkeling van de inflatie en opbouwende geopolitieke spanningen. Toch zijn er kansen, zo blijkt uit de nieuwe editie van e-Cash.

Kansen zijn er genoeg, zoals met Rio Tinto, Warehouses De Pauw, AirFrance-KLM, Aegon en vele andere aandelen. Het draait momenteel vooral om timing, zo zegt John Beijer op CashcowTV.

En wie het even niet meer ziet zitten in Europa, kan vluchten in Chinese aandelen. De koers-winstverhoudingen zijn aantrekkelijk. Zo zijn er onder meer Chow Tai Fook (de Tiffany van China) en sportkledingmerk Anta, de zeer succesvolle uitdager van Adidas en Nike.

Beleggers kunnen bijna niet anders dan voor aandelen kiezen in een periode van een stijgende rente. 2022 kan een achtbaanrit worden voor obligatiebeleggers. Na meer dan een decennium van monetaire stimulering zullen de belangrijkste centrale banken waarschijnlijk een stapje terug doen.

Een stapje terug doen is juist niet datgene dat beleggers moeten doen. Tot op heden heeft elke crisis kansen geboden. Waarom zou dat nu anders zijn?

Geschreven door: Eddy Schekman

