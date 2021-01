e-Cash januari: een schoon begin voor beleggend 2021

Schoon is meer dan het wegpoetsen van alle vervelende beurstrends in 2020. Het slaat ook op een mooi nieuw beursjaar.

Want dat 2021 een veelbelovend beursjaar gaat worden blijkt uit de uitspraken van de vele beleggingsdeskundigen die in dit nummer aan het woord komen. Het centrale thema is ‘Kansen & Visies 2021’. Kennis, inzichten en tips bieden u mogelijkheden op een mooi, beter rendement in 2021.

De AEX is nog steeds op de weg naar de oude top van iets boven de 700. Daarna kan nog een flinke sprong worden gemaakt. Wat wil je in ‘het jaar van de stier’ en het zicht op het einde van de recessie. Mensen die het verschil weten te maken, knallen het nieuwe beursjaar in met kleurrijke tips.

Veel leesplezier aan het begin van het nieuwe beursjaar.

