e-Cash juni: lees en scoor kansen

Beleggers kunnen geen kant opkijken of ze zien roodgekleurde verliezen over de afgelopen 12 maanden. Er zijn slechts enkele uitzonderingen. Deze vindt u uiteraard in de nieuwe e-Cash.

Maar hoe staat het met vastgoed? We vroegen het aan Frédéric Puzin, oprichter en CEO van de Corum Groep.

Cijfertjes wijzen uit dat de Russische aandelenmarkt en bitcoin vrijwel even sterk zijn gedaald, met 37% over de afgelopen 12 maanden. Crypto’s, wat is er aan de hand? Wat mag worden verwacht? De Visie van Boudewijn Rooseboom, managing partner Mercury Redstone.

Veel marktleed wordt veroorzaakt door de sterke stijging van de inflatie en de rente. De ECB grijpt naar niet alledaagse wapens. “Wat de ECB moet doen, is eurolanden met te hoge schulden stimuleren die af te bouwen”, meent auteur Edin Mujagić, econoom OHV Vermogensbeheer. Bert Colijn, econoom ING heeft het over de tragiek van de ECB.

Een e-Cash zou geen e-Cash zijn als er geen duidelijke tips in staan zoals de kans die Stora Enso volgens Martine Hafkamp biedt. Verder hebben we een mandje met 10 aandelen samengesteld met een hoog dividendrendement. Daarmee kan een buffer worden gevormd in een dalende markt. Natuurlijk wordt de yield hoger als je op een nog lager niveau kan kopen. En waar koopt je al dat moois. Natuurlijk bij de beste broker. Wie scoort hoog op kosten, service, gebruikersgemak of handelsmogelijkheden.

Ik zou zeggen: lees en scoor kansen.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

