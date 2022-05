e-Cash mei: de keerzijde van het beursleed

De keerzijde van het beursleed is de vreugde bij de winnaars van een Cashcow Award 2022. Ze staan centraal in deze e-Cash, maar niet zonder stil te staan bij de ontnuchterende relatie tussen de ontwikkeling van de economie en de aandelenmarkt.

Aandelenmarkten hebben het de afgelopen maanden moeilijk. Is er sprake van enige vorm van paniekvoetbal? Martine Hafkamp, algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer: “Als je het over een iets langere termijn bekijkt is er niet zo veel aan de hand. Er is sprake van rationaliteit. De hogere rentes worden ingeprijsd en zo hoort het ook. We zien dat ook op de obligatiemarkt. Daar zijn de verliezen veel groter, maar ook daar heerst geen paniek terwijl er dingen gebeuren die we al decennia niet meegemaakt hebben.

Voor wie het hoofd koel houdt – en zich niet laat leiden door hel en verdoemenis verkondigende predikanten – is er niet zo veel aan de hand. Elk jaar komt er wel de een of andere beer op de weg, dat hoort nu eenmaal bij beleggen.”

Beleggen is mede gebaseerd op kennis. Wat zijn de visies die zijn verspreid via de masterclasses gedurende de BeleggersFair Kennis Update? Hoe gaat het verder op de grondstoffenmarkten, wat zijn belangrijke bouwstenen, hoe zit het met crypto’s, hoe kun je succesvol beleggen en wat zijn aantrekkelijke aandelen?

Het resultatenseizoen over het eerste kwartaal van 2022 is volop aan de gang en de cijfers van de Amerikaanse techreuzen, ook wel GAFAM genoemd, illustreren perfect de moeilijkheden die de wereldeconomie momenteel ondervindt.

Het is de kunst om momenteel het hoofd koel te houden. Succes.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17312 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht