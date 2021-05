e-Cash mei: een nummer vol toppers en kansen

Beleggers worden in dit nummer van de e-Cash op hun wenken bediend. Toppers en kansen klotsen tegen de plinten van deze digitale editie.

John Beijer bespreekt 7 kansen. Martine Hafkamp benoemt er 11 + 1. Explosief is beleggen in waterstof. Om kansen goed te benutten zullen beleggers naar het grotere plaatje moeten kijken. Martine Hafkamp (Fintessa) en Edin Mujagić (OHV) geven hun visie. Ook traders worden wegwijs gemaakt. Volgens Salah-Eddine Bouhmidi zijn er duidelijke seizoenspatronen. Welke zijn er en hoe speel je daarop in?

Tijdens de BeleggersFair Kennis Update, ook dit jaar online, zijn de Cashcow Awards 2021 uitgereikt. Martine Hafkamp mocht wederom de award voor ‘Beste Vermogensbeheerder’ in ontvangst nemen. ABN Amro won de Cash Publieksprijs, Van Eck Europe de Cash ETF-prijs en de Cash Innovatieprijs is gewonnen door Nxchange. Hier hun reacties.

En ik ben een smeerpoets! Ik vraag me af of we niet moeten ontduurzamen om extra kansen te pakken, maar – troost u – we zijn ‘groener’ dan u denkt.

