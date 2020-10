e-Cash oktober: special BeleggersFair 2020

Ga er maar even goed voor zitten, vrijdag 30 oktober, want dan wordt de BeleggersFair Online gehouden. Dus vanachter uw vertrouwde computer. Lees er alles over in de nieuwe e-Cash.

U bent op zoek naar Gouden Tips. Vorig jaar bent u op uw wenken bediend tijdens de BeleggersFair. Van de 12 Gouden Tips waren 9 winstgevend met een gemiddeld rendement van 48,7%. Nvidea was de meest winstgevende tip met een koersstijging van 220%. Dit jaar zullen weer tips worden gegeven waar beleggers wat aan hebben. De BeleggersFair is een bijeenkomst van ideeën, niet van ziektekiemen.

Charles Groenhuijsen is de dagvoorzitter van de BeleggersFair Online. Net als bij de fysieke bijeenkomst zal tijdens plenaire sessies een boost worden gegeven aan uw vermogen door risico en kansen met elkaar in balans te brengen. Daarnaast ook de nodige verdieping via de masterclasses, maar we zullen het event beginnen met de uitreiking van 10 Cashcow Awards. Vooruitlopend daarop kunt u genieten van de uitspraken van de genomineerden. Zij hebben u wel iets te vertellen.

In deze e-Cash ook aandacht voor allerlei andere zaken die in het belang zijn van beleggers, zoals dat heurt. Waarom blijft het chaotisch op de aandelenmarkten, mogelijkheden met pensioenbeleggen, wat mag u verwachten als Biden of Trump de Amerikaanse presidentsverkiezing wint, wat doet een vermogensbeheerder in deze roerige tijden en wat zijn 10 interessante aandelen met een lage bèta? Vopak is de ‘goedkoopste’, de andere 9 kunt u vinden in deze e-Cash.

