e-Cash september: kansen en winnaars, ook in dalende markt

De nieuwste e-Cash verschijnt in een vervelende beursperiode. Het is niet anders. Grote beurscorrecties op de aandelenmarkten hebben zich in de afgelopen 40 jaar altijd in oktober voorgedaan. Een nerveuze stemming is daarom begrijpelijk.

De langetermijnbelegger blijft gewoon op z’n aandelen zitten en wacht op betere tijden. De trader of ondernemende belegger moet kijken naar de beweeglijkheid van een aandeel. Hoe hoger de bèta hoe interessanter het is om er in te traden, vooropgesteld dat je visie van de beweging juist is. We hebben 10 aandelen met een hoge bèta geselecteerd, binnen- en buitenlandse. Wie rustig van A naar B wil bewegen kan de tip van Martine Hafkamp opvolgen om Volkswagen te kopen.

U kunt ook zeggen: ik doe niets. Dat is onverstandig. U zou kunnen meedingen naar de dinercheque om aan te geven welke partijen in aanmerking komen voor een Cashcow Award. Eind oktober zullen er 10 worden uitgereikt. Prijs de deskundigen die u volgt. Klik hier

Toen Christine Lagarde aantrad als president van de ECB hadden we haar hoog zitten. Dat is inmiddels wel veranderd. Ze maakt van het monetaire beleid een clowneske vertoning door de beweging van de euro te negeren. Het mandaat van de ECB is de inflatie te beheersen, maar dat kan niet zonder de euro te controleren. We lijken met z’n allen van slag te zijn. “Beleggers vrezen ervoor dat ze hun anker zullen verliezen”, schrijft Edin Mujagić, hoofdeconoom OHV vermogensbeheer.

Kortom, voldoende redenen om uw kennis te verrijken met deze e-Cash.

