eCash augustus: Alternatieven voor tech

De zomer is voorbij, maar daarmee nog niet de hobbels die de AEX en andere aandelenmarkten moeten nemen zoals de ontwikkeling van de rente en de koersen van tech-aandelen. Er zijn grenzen aan de groei van tech, zo leest u in deze nieuwe eCash. Maar er is ook hoop.

Er zijn verschillende redenen om vandaag interesse te tonen in Mexico. Het is een van de grootste producenten van zilver, koper, goud, lood, zink, olie en aardgas. Als belangrijke handelspartner van de Verenigde Staten profiteert het sterk van de herstructurering van wereldwijde toeleveringsketens naast China.

Elke belegger die het afgelopen jaar geen blootstelling had aan de zogeheten Magnificent Seven of, belangrijker nog, Nvidia of andere AI-gerelateerde aandelen, zou de markt waarschijnlijk niet hebben overtroffen. De invloed van deze gangmakers lijkt af te nemen.

Er zijn andere kanshebbers, voor wie ze zoekt. De meeste beleggers zullen niet staan te popelen om aandelen Alfen te kopen, maar het is wel het aandeel met de meeste potentie op weekbasis van een selectie van 50 aandelen. Beleggers die aandelen liever onder de microscoop leggen kunnen niet om de gezondheidszorg heen.

Kortom, er zijn voldoende kansen als tech wat van haar glans blijft verliezen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20133 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht