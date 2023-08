eCash augustus: lekker genieten van kansen

Lekker op vakantie? Lekker genieten en een beetje lezen? Lekker de nieuwe eCash openen.

Voor mij mag de zomer wel voorbij zijn met de periode van gevoelstemperaturen oplopend tot boven de 45 graden. Op de beurs is het niet anders met aandelenkoersen voor AI-gerelateerde aandelen die roodgloeiend aanlopen. Wanneer knapt de bubbel? Of staan we nog maar aan het begin?

Aan ChatGPT hebben we gevraagd om ASML te interviewen via de digitale kanalen. We hebben het aangevuld met een koersgrafiek van ASML met automatisch gegenereerde weerstand- en steunlijnen, een stukje zinvolle kunstmatige intelligentie.

Tegenover hoop staat de waarschuwing dat Europa een zieke man is. Een nieuwe energiecrisis mag niet worden uitgesloten. Duitsland zal wakker moeten worden geschud. Het is bye bye, goudlokje. Maar er blijven kansen, altijd. Hoe kun je een mooi mandje met ETF’s samenstellen? We hebben een antwoord.

Geniet van deze eCash, thuis of vanaf een strandstoel.

Eddy Schekman

