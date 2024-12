eCash december: de rijke toekomst van beleggen

Tijdens de drukbezochte BeleggersFair zijn we in de rijke toekomst van het beleggen gestapt. Wie hebben een Cashcow Award 2024 gewonnen, wat zijn de Gouden Tips en hoe hielpen de deskundigen beleggers op weg naar betere inzichten? U vindt de antwoorden in de nieuwe eCash.

Als het gaat om macro-economische ontwikkelingen zijn de ogen van beleggers momenteel vooral gericht op de Verenigde Staten. Dat vormde ook het hoofdthema van het macropanel op de BeleggersFair, met de economen Elwin de Groot (Rabobank), Edin Mujagić (Hoofbosch) en Bert Colijn (ING). Wat zal bijvoorbeeld het ‘Trump-effect’ zijn? De Gouden Eeuw is al begonnen.

“Cliënten zijn overwegend erg realistisch”, zegt Martine Hafkamp, die door beleggers is aangewezen als Beste Beleggingsexpert. Ze mocht dan ook op de BeleggersFair een Cashcow Award in ontvangst nemen; net als eerder dit jaar haar bedrijf Fintessa voor Beste Vermogensbeheerder.

Beleggen is niet alleen kiezen voor aandelen. Ook vastgoed is kansrijk. En net als bij beleggen geldt hier: slimme spreiding van vastgoed is beter, meent Martin van Gooswilligen als directeur van Synvest. Hij mocht tijdens de BeleggersFair de Cashcow Award voor Beste Aanbieder Beleggingsproducten in Vastgoed in ontvangst genomen.

Maar niet alles is goed geaard in de wereld. Aan een handelsoorlog die gemakkelijk over kan gaan in een valutaoorlog valt nauwelijks te ontkomen. Maar laat u niet bang maken. Voorlopig overheersen de kansen.

