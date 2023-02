eCash februari: Concrete kansen

Aan de chatbot van OpenAI vroeg ik om een intro te schrijven voor deze eCash van februari met thema’s als rente, beurzen, kansen en innovatie.

Dit is was de chatbot produceerde: “Welkom bij deze speciale editie van ons magazine! We staan op het punt om te praten over rente, beurzen, kansen en innovatie. We gaan een reis maken door de wereld van financiën en de invloed die het heeft op het dagelijks leven. We zullen kijken naar de economische kansen en wat ons te wachten staat in de toekomst. U zult ontdekken hoe innovatie het financiële landschap verandert en hoe rente de beurs beïnvloedt. We zullen ook kijken naar de toekomstige trends in de financiële sector. Bij elke stap zullen we uw begrip en kennis vergroten. We hopen dat u geniet van deze reis naar financiële kennis en kansen!”

Het dekt de lading van deze eCash op geen enkele wijze. Chatbot staan nog in de kinderschoenen, zeg maar gerust te grote babyslofjes.

Wij zij concreter: welke AEX-aandelen bieden een potentie van meer dan 39%, wat mogen we verwachten in het Jaar van het Konijn en waarom is Deutsche Telecom een sterk aandeel. Veel beleggers kijken naar Noord-Amerika, maar vergeet Europa niet.

Tesla, Enphase Energy en Eli Lilly zijn voorbeelden van bedrijven die in de afgelopen drie jaar furore hebben gemaakt op de beurs. Hun aandelen stegen met meer dan 100%, zelfs als je de recente koersdalingen meeneemt. Alle drie de bedrijven spelen in op langetermijntrends: elektrificatie van het vervoer, de overgang naar duurzame energie en effectievere gezondheidszorg ten tijde van vergrijzing.

Geniet van onze concrete kansen.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

