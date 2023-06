eCash juni: 10 aandelen waarvan de koers kan verdubbelen

Het wordt een zomer van bezinning. Beleggers moeten zich weinig aantrekken van een periode van volatiele markten. “Om in de huidige aandelenmarkten een goed rendement te realiseren zul je op bepaalde momenten niet in paniek moeten raken”, zegt Wytze Riemersma, Algemeen Directeur van Trustus Capital Management, in een vraaggesprek in de nieuwe eCash.

Kunstmatige intelligentie is hot. Achter de winnaars aanrennen heeft geen zin. Er zijn voldoende kanshebbers. Wat te denken van Apple en Tencent? Het zijn in ieder geval twee grote degelijke bedrijven die over voldoende middelen beschikken om te profiteren van de nieuwe technologie.

Dividendbeleggen staat weer in de belangstelling van beleggers nu de volatiliteit op de markten toeslaat. De lage waarderingen van voorheen florerende groeiaandelen hebben het belang van dividend als bron voor rendement benadrukt. Voor wie dat saai vindt: we hebben ook een lijstje van tien kanshebbers samengesteld. De koersen daarvan kunnen verdubbelen als de analisten gelijk krijgen.

Maar hoe ga je met de kansen om: actief of passief? Voor ieder type belegger is er wel een broker. Ons brokeronderzoek geeft dan ook aan: er is niet een, maar er zijn vier winnaars. Lees het allemaal in de eCash van juni.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18627 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht