eCash maart: AI, AI, AI: we kunnen er niet omheen

Beleggers hebben heel wat krachten te verwerken. 2025 is een gevaarlijk jaar. Tegenover koersdruk staan volgens de astrologie wel positieve krachten. Grote veranderingen zijn op komst door Kuntmatige Intelligentie.

Het gesternte lijkt niet ongunstig te staan voor Ahold Delhaize. De onderneming hanthaaft de verwachting. Die houden in dat voor 2024 de onderliggende winstmarge op 4 procent of hoger zal uitkomen en de winst per aandeel rond het niveau van 2023.

Voor wie het kleine niet eert! De small- en midcaps in Europa deden het vorig jaar slechter dan de brede markt, maar dit gaat veranderen in 2025. Vooral cyclische bedrijven kunnen profiteren in 2025.

Wie zoekende blijft kan naar crypto’s kijken. Bitcoin en ethereum zullen in 2025 verder stijgen. Vijf redenen waarom crypto’s opnieuw records gaan breken.

Dus lees maar snel de nieuwe eCash om uw kansen niet te missen.

