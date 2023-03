eCash maart: De Top 3 van de Luie Belegger

Fed-baas Powell is duidelijk over wat er met de rente zal gebeuren. Wij zijn duidelijk over de kansen voor beleggers in de nieuwe eCash van maart.

Maar… “Ik moet oppassen dat ik me niet laat meeslepen door de waan van de dag. Ik moet mijn focus blijven houden op de lange termijn, maar ik ga wel wat meer accent geven aan individuele aandelen. Die stapel ik bovenop een lekker gespreide ETF, zeg ik als overtuigde Luie Belegger.” Waar kiest hij voor; wat is zijn top 3. Liever iets anders. We hebben ook een lijstje met kanshebbers opgesteld. 10 tips gebaseerd op koers-winstverhouding en bèta.

Chic is de beantwoording van de vraag: Nvidia of NvidIA? Digitaal blijft belangrijk. Energieopslag, halfgeleiders en digitale transformatie; waarom daar economische groei te verwachten is. En, cyberbeveiliging staat dit decennium centraal in de innovatie.

Ik betwijfel het of het wel zo’n goed idee is om de schuld van Oekraïne kwijt te schelden. Helpen ja, maar kwijtschelden!? Spannend is in ieder geval de ontwikkeling van wat als een nieuwe groeimarkt kan worden gezien: de ruimte. En dan maar hopen dat de investeringen niet door het een of andere ‘zwarte gat’ worden opgeslurpt.

Succes met het laveren tussen de rentespanningen en de beleggingskansen.

