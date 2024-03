eCash maart: Pilletjes voor een beter rendement

In de eCash van maart vindt u ditmaal veel kansrijke tips voor een gezonde beleggingsportefeuille.

Ouder worden wil niemand. Het gaat kraken en krakken. Enge ziektes ontnemen het genot. Gelukkig zijn medicijnen in ontwikkeling die het allemaal draaglijker maken. Nu niet dat pilletje of spuitje, maar kansrijke aandelen in de gezondheidssector waarmee mooie winsten kunnen worden gemaakt. Dan wordt ouder worden leuker: een gezonder lichaam en een gezonder lichaam en een gezondere beleggingsportefeuille.

Apple lijkt als een verdwaald eendje achter de grote spelers aan te zwemmen en doet net als anderen: zich storten op kunstmatige intelligentie. Nvidia komt als grote winnaar uit de bus, maar de klonen beginnen te prikken in het groeimodel. Ach, en misschien verdwijnt ASML wel naar Frankrijk. Niet dat ik er mee kan zitten. Het aandeel is thuis in elke portefeuille.

Kansen zijn er ook met vastgoedfondsen. De prijzen in de markt voor Europees vastgoed bereiken in 2024 hun laagste niveau. De Engelse term is niet voor niets ‘real estate’, letterlijk vertaald ‘reëel bezit’. Cryptomunten daarentegen, zitten aan het volledig virtuele uiteinde van het spectrum: ze zijn immaterieel, worden weinig gebruikt en genereren zelf geen inkomsten. Wat harder is gestegen, weet iedere belegger.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19563 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht