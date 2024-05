eCash mei: Een structureel hogere rente

De eCash van mei is gericht op de toekomst. Wat zijn de kansen in een periode van een structureel hogere rente? En: innovatie is allesbehalve een hype.

Tijdens de online BeleggersFair Kennis Update zijn de Cashcow Awards 2024 uitgereikt aan vier gelukkige financials. In deze eCash geven zij hun reactie op het winnen van de award. Het gaat om de Cash Innovatieprijs, Cash Publieksprijs, Beste vermogensbeheerder en de Cash ETF-prijs. U hebt gestemd, zij hebben hun prijs gewonnen.

De wereld verandert altijd. De geschiedenis leert dat het op de (hele) lange termijn loont om in risicodragende assets te blijven zitten. Zo zijn aandelen over (zeer) lange periodes superieur aan alle andere assets, ongeacht oorlogen, crises, pandemieën, recessies, inflatie, etc. Maar wat zijn de kansen in een periode van een structureel hogere rente?

En wie denkt dat innovatie zomaar een hype is, heeft het mis. Het wordt gezien als de levensader van succesvol beleggen. Innovatie draagt bij aan groei en concurrentiekracht en geeft vorm aan de bedrijven van de toekomst. Innovatie is daarmee een factor van betekenis.

Ook deze eCash is gericht op de toekomst. Veel plezier met het eigen maken van de informatie.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

