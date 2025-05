eCash mei: wat zeggen de winnaars van een Cashcow Award over de toekomst?

Het is altijd leuk om de winnaars van een Cashcow Award in het zonnetje te zetten. Dat doen we dan ook in de nieuwe eCash.

Tijdens de BeleggersFair Kennis Update zijn de Cashcow Awards uitgereikt. Ze zijn allemaal gebaseerd op de uitkomst van het Groot Beleggersonderzoek.

Cash Publieksprijs 2025: ABN Amro

Beste Vermogensbeheerder 2025: Fintessa Vermogensbeheer

Cash ETF-prijs 2025: VanEck

Cash Innovatieprijs 2025: Saxo Bank

Hoe te beleggen in tijden van geopolitieke spanningen, technologische versnellingen en economische onzekerheid? Dat kwam aan bod tijdens de online BeleggersFair Kennis Update op 18 april. Een samenvatting van vier webinars.

Het zijn onrustige tijden op de beurs. Van je vermogensbeheerder verwacht je dat hij (of zij in dit geval) het hoofd koel houdt. Wat is de strategie van Martine Hafkamp, algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer? In deze periode lijkt de kans op een tegenvaller groter dan een meevaller. Hoe dek je dat risico af? Ze noemt 5 mooie aandelen.

Behalve de uitreiking van de Cashcow Awards werden op de BeleggersFair Kennis Update ook de BeursInside Crypto Awards uitgereikt voor de eerste keer. Zita Chengadu, oprichter van BeursInside, reikte de awards persoonlijk uit aan de winnaars in vier categorieën: Beste Crypto Visionair, Beste Crypto Broker, Beste Crypto Product, Crypto Hero Award (Publieksprijs).

Veel plezier met terugkijken en genieten van de gegeven kansen.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

