eCash oktober: Sla je slag met uranium

Deze nieuwe eCash is een voorproefje van wat u te wachten staat op de BeleggersFair op 10 november in Amsterdam.

Israël/Hamas is weer zo’n weerzinwekkende oorlog waarop financiële markten nauwelijks of niet reageren. Dat is geen onwil, maar het is niet te doorgronden. Dat geldt niet voor Microsoft. We vragen ons af of het voor beleggers een vallende ster is. Waarom inzetten op het ontastbare?

Misschien moeten beleggers weer wat meer oog hebben voor de normale dingen als pharma of achtergebleven aandelen met een extreem lage waardering zoals bijvoorbeeld BAM (3,5 x de winst), ABN Amro (4,8), Heijmans (5,1), SBM 6,7), Aperam (7,0), Shell (7,8), Flow Traders (8,9) en slechts 11 keer de winst voor Ahold Delhaize, Aalberts en Randstad. Sla je slag.

Kernenergie-aandelen presteren goed dit jaar. De koers van uranium blijft stijgen door de bezorgdheid over het aanbod en er is een aantal kerncentrales in met name Azië in aanbouw. Let op Cameco. Dit is een van ’s werelds grootste uraniummijnbouwers en leveranciers van splijtstof voor kerncentrales.

Vergeet Shell niet. De onderneming weet waarde te creëren voor aandeelhouders. Daarom beleggen mensen. Daarom komen ze op 10 november naar de BeleggersFair; ook de winnaars van een Cashcow Award. Dit jaarlijks evenement bezoeken is een investering in rendement.

Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

