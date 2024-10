eCash oktober: Stemmen op genomineerden Cashcow Award

In de eCash van oktober zijn kansen te vinden in onder andere ETF’s, koper en technologieaandelen.

De rente staat onder druk. Dat betekent dat beleggers hun bakens kunnen verzetten. Hoe doe je dat met ETF’s?

Koper is de nieuwe olie. De energietransitie vraagt om een toenemende inzet van strategische of kritieke metalen, die vaak aangeduid worden als de ‘nieuwe olie’. Het International Energy Agency heeft verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld waarin een sterke groei van de vraag naar metalen en mineralen tot 2050 wordt voorspeld. In de periode tot 2030 zal deze groei het meest uitgesproken zijn, met koper als een centraal metaal, gevolgd door grafiet en een indrukwekkende negenvoudige stijging van de vraag naar lithium tegen 2040.

Sinds juli 2024 hebben technologieaandelen aanzienlijke winstnemingen laten zien, vooral als gevolg van de sterke prestaties van de sector in de afgelopen 18 maanden, aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI). Deze winstnemingen zijn logisch en te verwachten. Gaan technologieaandelen een nieuwe cyclus tegemoet?

Stemmen doen je niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook thuis, achter uw pc om aan te geven wie volgens u in aanmerking komt voor een begeerde Cashcow Award 2024.

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de BeleggersFair op 15 november, het 10-jarige jubileum van het grootste beleggersevent in Nederland. Roelof Hemmen: “Ik mag straks weer de BeleggersFair presenteren. Wat ik een groot voorrecht vind! Ik krijg er een keurige fee voor, maar het is vooral een bron van wijsheid. Ik mag me laven aan wat experts in decennia vallen en opstaan hebben geleerd. Economen van naam en faam delen hun kennis, en net als iedereen zoek ik naar De Gouden Tip.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20305 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht