eCash september: goedkoop aandelen kopen

Het is tijd voor beleggers om te gaan shoppen. In de nieuwe eCash vindt u alvast wat tips.

Het nieuwe beursseizoen staat op het punt om te beginnen. Oktober/november kan veelal worden gezien als het begin van een nieuwe opgaande beweging na meestal een dramatisch verloop in de zomermaanden. Gelukkig bleef de schade dit jaar beperkt. Dit jaar gaat het om een dip van 7% tegen vorig jaar 13%.

Met op het juiste moment in de markt stappen, kan de eerste winst worden gemaakt. De toppers en losers over de afgelopen 5 jaar maken inzichtelijk dat de mooiste winsten waren te behalen met de uitgevers en ICT. Bij de losers kunnen echt een paar kansen zitten als Just Eat Takeaway, niet vanwege het geweldige management maar vanwege een bijna natuurlijke reactie op de daling van meer dan 70%. Degelijker is wellicht de keuze voor Amazon.

Hot is de nieuwe goudkoorts. Microsoft en OpenAI braken de markt open voor AI (artificial intelligence), maar het was Nvidia dat met de eerste grote winst aan de haal ging. Nvidia is typisch een ‘scheppen en pikhouwelen’-aandeel. Tijdens de Amerikaanse Gold Rush in de 19e eeuw werd het meeste geld verdiend door de aanbieder van scheppen en pikhouwelen die de gelukszoekers voorzag van gereedschap en niet door die gelukszoekers zelf.

Wie kan niet genieten van de zwoele handkus van Marilyn Monroe. Ze zei ooit: ‘Een glimlach is de beste make-up die je kunt dragen, maar een lippenstift komt altijd van pas’. Daarmee is niet gezegd dat cosmetica glamoureuze beleggingskansen biedt. Voor dat likje glans is Coco Chanel misschien wel aantrekkelijker dan AkzoNobel.

Pak uw kansen, open de nieuwe eCash.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

