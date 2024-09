eCash september: Spannende kansen

De eCash van september is verschenen, met: beleggen blijft spannend, maar wel met kansen. Hoge winstmarges kunnen worden gezien als waarschuwingssignaal. Goud doet het goed. En: wat zijn de kanshebbers qua aandelen?

Hoge winstmarges kunnen worden gezien als waarschuwingssignaal. De marges in de techsector zijn absoluut over de top met netto meer dan 20% voor ASMI, ASML, Apple, Alphabet en zelfs 36% voor Microsoft en 55% voor Nvidia. Voor Ahold Delhaize en Randstad is het iets meer dan 2%, en voor Heineken en Heijmans nauwelijks meer dan 3%. Als de hoogte van de marge een reflectie is van de volwassenheid van een bedrijf annex sector dan impliceert dat wat met de marges kan gebeuren voor de techsector.

Goud doet het goed. De prijs is sinds het begin van dit jaar met 20% gestegen en deed het daarmee beter dan de S&P 500 en de Nasdaq. De ‘koning der metalen’ kende een hoogtepunt van 2524 dollar per troy ounce eind augustus. De recente sterke prestatie van goud is het gevolg van een combinatie van factoren die het een aantrekkelijke belegging hebben gemaakt.

Op zoek naar kanshebbers. Goldman Sachs: “We hebben ons risico op een recessie in de komende 12 maanden op 20% gelaten, halverwege tussen de 15% die we net voor het zwakker dan verwachte banenrapport van juli gebruikten en de 25% die we direct daarna schatten.” De kans is dus groter dat er geen recessie komt dan wel. Dat biedt kansen voor winstgroei en kansen voor aandelen die – te ver – zijn weggezakt. We hebben de belangrijkste 50 aandelen onderworpen aan een scan op basis van de afgelopen weken. Wolters Kluwer, Relx, KPN en Unilever staan op minder dan 1% verwijderd van de hoogste koers. Dat is wel iets anders dan Just Eat Takeaway, Air France-KLM, Adyen, ASML en ASMI. Kanshebbers genoeg om in te spelen op een herstelbeweging.

Het einde van de zomer gaat veelal gepaard met spanningen op financiële markten. Zomerse stressperiodes zijn één van die ongelukkige marktgewoonten die beleggers wel kunnen missen. Die van de eerste dagen van augustus was snel vergeten. En toch waren de triggers even talrijk als ernstig: een zeer negatieve verrassing over de werkloosheid in de Verenigde Staten, een massale afbouw van speculatieve shortposities op de yen na een onverwachte renteverhoging door de Bank of Japan, geruchten over een vertraging in de levering van de nieuwe chip van Nvidia en hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten.

Beleggen blijft spannend, maar wel met kansen.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

