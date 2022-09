eCash september: Tech wordt weer hot

Bent u als De Luie Belegger? “Het is toch vreselijk. Ik ben gaan beleggen vanwege de mooie rendementen, maar het zijn pijnlijke verliezen geworden. Ik tel dagelijks mijn centen in plaats van te genieten van mijn portefeuille.” Kijk dan eens naar Wolters Kluwer, een uitgever die een abonnement lijkt te hebben op goede cijfers. Het is één van de tips in de nieuwe eCash.

Misschien laten beleggers zich momenteel te veel meeslepen door negatieve impulsen. Kantelpunten worden zichtbaar. De euro zal de komende 12 maanden sterker worden en de inflatie zal in dezelfde periode dalen. Dat is positief, maar dan zal de particuliere belegger wel op koopjes moeten jagen. Volatiele aandelen zijn onder meer Just Eat Takeaway, Besi, Adyen, Philips, ASMI, Prosus en ASML. Tech wordt weer hot.

We weten het allemaal: de consument draagt de economie. Aandelen in discretionaire consumptiegoederen (zoals duurzame goederen, vrijetijdsactiviteiten, auto’s) lieten van april 2008 tot oktober 2020 een outperformance zien. Maar de wereldwijde energiecrisis, vooral hier in Europa, zal in de toekomst negatief uitpakken voor deze consumentenaandelen. Volgens de website Thunder Said Energy zijn de primaire energiekosten als percentage van het wereldwijde bbp gestegen tot 14%, tegen 6,5% in 2021. Dit moet door de huishoudens worden gecompenseerd door op andere zaken te bezuinigen.

De coronapandemie heeft voor een nieuw perspectief gezorgd op online interactie. Mensen zijn op grote schaal overgestapt op digitale vergadertools en de oudere generatie heeft voor het eerst de voordelen van online winkelen ontdekt. Het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee mensen online afspreken is sterk toegenomen. Op het eerste gezicht lijkt dit ver te staan van de metaverse die bedrijven als Facebook voor ogen hebben.

Kortom, er is meer in het leven van een belegger dan inflatie.

