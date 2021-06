ECB doet geen verontrustende uitspraken (AEX wacht)

Beleggers wachten op de ECB. Begrijpelijk en overbodig tegelijkertijd.

De meeste markten zijn niet overdreven overbought, zo blijkt uit een scan met als selectie de RSI. De MSCI India en AEX staan op het hoogste niveau, maar de kans op een omslag van de AEX is klein. De laagste RSI hebben Taiwan en de Nikkei. Voor alle markten geldt dat de risico’s groter zijn dan de kansen.

Wellicht laten beleggers zich te veel leiden door de rente en de ECB. Dat de rente op termijn gaat stijgen is een gegeven, wellicht eerder door de ontwikkeling van de economische groei dan de inflatie. De Wereldbank heeft de groei voor dit jaar naar boven bijgesteld naar 5,6% tegen +4,1% in januari. In Zuid-Korea was de groei 1,9% in Q1 tegen -1,1% in Q4. Groei leidt veelal tot hogere prijzen. In China steeg de PPI met 9,0% in mei tegen +6,8% in april en een verwachting van +8,5%.

Markten

In de premarket bewegen de Amerikaanse en Europese indices rond het slot van gisteren. Azië is saai. Nikkei -0,3%, Shanghai +0,4%, Sensex -0,1% en Australië -0,2%.

Euro/dollar 1,2179. Euro/yuan 7,7865. Bitcoin -2,0% op 32.746, goud onveranderd 1.893 en Brent +0,6% op 72,64 dollar. Duitse Bunds -0,03 op min 0,2230. De daling kan als een signaal worden gezien dat de ECB geen verontrustende uitspraken zal doen. US Bonds onveranderd 1,5279%.

Lage RSI

Top-5 AEX-aandelen met een lager RSI voor wie wil inspelen op een positieve reactie op de ECB: KPN, ASR, JET, Philips en Prosus.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16149 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht