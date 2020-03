ECB gaat aandelen opkopen (eindelijk)

De ECB heeft de deur opengezet naar het steunen van de aandelenmarkten.

ECB-president Lagarde heeft gisteren aangekondigd tot eind dit jaar voor 750 miljard euro te verlichten. Dat zal op diverse manieren gebeuren:

Traditioneel: het opkopen van overheidsobligaties.

Rigoureus: het opkopen van private securities. Dat zijn dus niet alleen obligaties maar ook aandelen.

Historisch: whatever it takes, waarmee ze de legendarische woorden van ex-bankpresident Draghi herhaalde

Het opkopen van zowel overheidsobligaties als private securities is belangrijk. Het kan voor een kentering zorgen bij strategen en marktvorsers. Terecht of niet, maar bewegingen op de markt zijn belangrijke ingrediënten voor het doen van economische voorspellingen (denk aan de omgekeerde rentestructuur) en het afgeven van verwachtingen voor de inflatie aan de hand van het verschil in rentewaardering tussen staatsleningen en inflatie-linked obligaties.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

