ECB-Lagarde moet kiezen: staatsbank of deflatie

ECB-president Lagarde maakt van de centrale bank een Manke Janus door zich niet druk te maken over de euro.

“Wij houden de koers nauwlettend in de gaten. De wisselkoers is geen beleidsdoelstelling”, zei Lagarde tijdens een toelichting op het monetaire beleid. Daarmee markeert zij in feite het einde van de ECB als onafhankelijk monetaire instituut dat als een soort van staatsbank zorgt voor goedkoop geld dat de overheid nodig heeft. Rente, inflatie en wisselkoers is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om te kunnen jongleren heb je minimaal 3 ballen nodig. Het wordt een clowneske – monetaire – vertoning als je dat met nog maar 2 ballen doet. De jongleur zal dan snel worden weggehoond.

Gilles Moëc, hoofdeconoom AXA: “ Coördinatie met stimulerend begrotingsbeleid wordt belangrijker. De Fed maakte onlangs bekend soepeler om te gaan met inflatie die boven de doelstelling uitkomt. Deze beleidswijziging zal echt niet het verschil maken. Beide centrale banken worden immers geconfronteerd met hetzelfde afnemende effect van hun monetaire beleid. Het geven van financiële ruimte aan budgettair accommoderende regeringen is op dit moment wellicht het meest efficiënte transmissiekanaal voor monetair beleid. Dit is in feite de reden waarom we verwachten dat de ECB aan het einde van het jaar een verlenging en verhoging van haar Pandemic Emergency Purchase Program aankondigt. Tegen de achtergrond van de ‘fiscale orthodoxie’ van het Europees Verdrag, zou de ECB zich hier op ‘een gladde helling’ begeven. Weten waar te stoppen is cruciaal en het vinden van het juiste evenwicht tussen houdbaarheid van de overheidsschuld en het goedkeuren van roekeloos fiscaal gedrag is moeilijk te vinden. Het alternatief, de economie in een deflatoire val laten vallen, is echter niet beter verteerbaar.”

Bert Colijn, econoom ING: “De ECB hield ondanks de sterke euro deze week het kruit droog. Na alle stimulus van de afgelopen maanden heeft de ECB besloten om alle onzekere economische ontwikkelingen eerst eens aan te kijken alvorens er besluiten genomen worden over mogelijk verdere stimulering van de economie. En dat was ondanks een negatieve inflatie in de eurozone, een aansterkende euro die ook de verwachte inflatie voor de komende periode drukt en zorgen over een tweede golf. President Christine Lagarde verrassend optimistisch over de outlook.”

Ima Sammani, valuta-analist Monex Europe: “In een online conferentie zei de ECB dat hoewel de wisselkoers geen beleidsdoel van de ECB is, de waarde van de euro wel van belang is voor de economie van de eurozone. Lagarde leek zich minder te bekommeren om de sterkte van de euro. Maar Lagarde’s boodschap zal niet de meest bepalende factor zijn van een sterke euro. Op de lange termijn zal algemene dollarzwakte en de snelheid van het wereldwijde economische herstel er meer toe doen.”

Zie ook de e-Cash.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15328 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht