ECB pimpt AEX maar euro kan weer omlaag

De Europese aandelenmarkten blijven doen wat ze al geruime tijd doen: stijgen.

Het zou naïef zijn om te denken dat marktvorsers niet tevreden zijn met de verruiming van het opkoopprogramma van de ECB. Hun denkwijze is simpel: meer geld is hogere koersen. Dus, als ze het te weinig vinden impliceert dat lagere aandelenkoersen. Toch is er een maar. Rentes stijgen. Duitse Bunds is +0,03 op min 0,32%. US Bonds zijn al opgelopen tot 0,81%.Punt van zorg is wel de tegenvallende daling van de economie.

De hogere euro is evenmin in het voordeel van de exportpositie van het bedrijfsleven. Dat moet ruimte hebben om goederen af te kunnen zetten in gebieden zonder lockdown, en dat ligt voorlopig nog buiten de grenzen van de Europese Unie. Euro/dollar is gestegen tot 1,1340. Euro/yuan is op 8,06 vervaarlicht dicht bij de weerstand van 8,10 gekomen. Het inmiddels parabolische verloop van de euro/dollar werkt naar een omslag toe. Een aanval op de oude top van iets boven de 1,14 mag niet worden uitgesloten, maar de kans op een doorbraak is uiterst gering.

In Europa lopen de winsten op tot 1% in de premarket. Dat is ruim het dubbele van de winst voor de Amerikaanse futures en de stijgingen in Azië. Nikkei en Shanghai -0,1%. Hong Kong +0,1% en Kospi +0,7%. Goud -0,2% op 1.710,10. Brent +0,6% op 40,18 dollar.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

