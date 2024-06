ECB stuurt verwachting naar later in de zomer

De ECB heeft besloten haar belangrijkste beleidstarieven met 25 bp te verlagen. Deze rentestap werd reeds verwacht door recent commentaar van meerdere bestuursleden. De aandacht van beleggers ging daarom vooral uit naar aanwijzingen over volgende rentestappen. Deze aanwijzingen kwamen echter nauwelijks.

In de toelichting op het monetaire besluit stelt de ECB: ‘De Raad zal de beleidsrentes zo lang als nodig restrictief genoeg houden om dit doel te bereiken, en blijft een op data gebaseerde benadering per vergadering volgen om het geschikte niveau en de duur van de verkrapping te bepalen.’ en ‘De Raad legt zich niet op voorhand vast op een bepaald rentetraject.’

Hoewel deze uitspraken en de beleidsbeslissingen suggereren dat er geen duidelijke richting is voor toekomstige rentestappen, is de voorkeur voor rentedalingen toch duidelijk aanwezig. Zo benoemde President Lagarde dat renteniveaus momenteel “ver verwijderd zijn van neutrale niveaus”, terwijl de economen van de ECB verdere desinflatie voorspellen (zie hieronder). Lagarde merkte ook op dat het vertrouwen van de Raad van Bestuur in de inflatieramingen was toegenomen door de stabiliteit van de middellangetermijnprojecties in de afgelopen kwartalen.

Hoewel de toelichting geen indicatie geeft over de timing van toekomstige rentedalingen, liet mevrouw Lagarde tijdens de persconferentie doorschemeren dat juli niet tot de mogelijkheden behoorde. De vergadering in september mogelijk wel. In een antwoord op een vraag merkte ze op: “Ik ga u vandaag, noch op enig ander moment tot veel later in de zomer vertellen of we dit nu doen, of iets anders op een ander moment”. Dit suggereert dat de Raad de binnenkomende gegevens zal analyseren en (misschien in augustus) zal aangeven of er een renteverlaging komt in september of bij een latere vergadering.

De ECB blijft zich baseren op de drie voorwaarden die ze eerder heeft gesteld. Ten eerste haar verwachtingen voor de inflatievooruitzichten. Ten tweede de trends in de onderliggende inflatie (en hier denken we dat de binnenlandse inflatiedruk, gemeten aan de hand van de loonstijging en de diensteninflatie bedoeld worden). Ten derde, het monetaire transmissiemechanisme.

De ECB publiceerde vandaag ook zijn geactualiseerde projecties voor de economische vooruitzichten. De groei- en inflatieprognoses zijn licht opwaarts aangepast. Voor een deel door reeds gepubliceerde cijfers zoals de bbp-groei in het eerste kwartaal en de sterke diensteninflatie in mei mee te nemen. Over het algemeen zijn de prognoses van de ECB verschoven van iets onder naar iets boven onze prognoses. De bbp-groei voor 2024 werd naar boven bijgesteld van 0,6% naar 0,9% en komt weer in de buurt van de prognose van de ECB van december (0,8%). Dit is nu hoger dan onze eigen prognose van 0,7% groei. Verder bleven de prognoses van de ECB voor 2025 en 2026 grotendeels ongewijzigd: de groei voor 2025 werd iets naar beneden bijgesteld van 1,5% naar 1,4%.

De prognoses voor inflatie en kerninflatie werden met 0.2% opwaarts aangepast naar respectievelijk 2,5% en 2,8%. Voor 2025 werd de inflatieverwachting ook met 0,2pp verhoogd tot 2,2%. Maar de kerninflatieraming werd slechts met 0,1pp verhoogd tot 2,2%. De inflatieverwachtingen voor 2026 zijn ongewijzigd gebleven. De ECB blijft uitgaan van een inflatie van onder de 2% in 2026 (1,9%). Deze prognoses zijn gebaseerd op iets hogere renteverwachtingen dan in maart (met de 3m Euribor 40 bp hoger op 2,8% in 2025 en 10 bp hoger op 2,5% in 2026).

Ons basisscenario ziet de ECB de beleidsrente opnieuw verlagen tijdens de monetaire beleidsvergadering van september en daarna met 25 bp tijdens opvolgende vergaderingen. We verwijderen de renteverlaging in juli uit ons scenario. Deze renteverlaging in juli werd recent al minder waarschijnlijk door terughoudend commentaar van ECB bestuursleden en de sterkere (kern)inflatiecijfers. Monetair beleid blijft ook na vandaag in zeer restrictief gebied. Samen met onze verwachting dat inflatie verder gaat dalen betekent dit dat er volgend jaar nog steeds een uitgebreide renteverlagingscyclus in het verschiet ligt.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19846 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht