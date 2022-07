ECB verhoogt rente met 50 basispunten

De ECB verhoogt voor het eerst in elf jaar tijd de rente. Het bestuur maakte donderdagmiddag bekend dat de rente wordt verhoogd met 50 basispunten.

De depositorente wordt verhoogd van -0,5% naar 0%. Banken betalen deze depositorente om geld te stallen in Frankfurt. Deze rente werkt door in de spaarrente die consumenten krijgen over hun spaartegoed.

“De raad van bestuur schat in dat het passend is om een grotere eerste stap op het pad van de normalisatie van de beleidsrente te zetten dan tijdens zijn vorige vergadering werd aangegeven”, zo stelt de ECB in haar persverklaring.

Een maand geleden leek de ECB nog aan te koersen op een kleinere renteverhoging, namelijk met 25 basispunten.

Beleggers schrokken van de groter dan verwachte verhoging. De AEX dook op het nieuws onder de 700-puntengrens. Daarna veerde de index weer terug. De euro won aan kracht tegenover de dollar.

De rente op 10-jarige Duitse staatsobligaties liep in reactie op naar 1,37%.

“Een eerste grote renteverhoging helpt de ECB de euro te versterken. Eerder dit jaar gebeurde hetzelfde met de Zwitserse franc toen de centrale bank van Zwitserland onverwacht een verhoging met 50 basispunten aankondigde”, zei obligatiespecialist Lionel Oster van UBS AM eerder deze week. Hij sloot daarom een renteverhoging met 50 basispunten niet uit.

