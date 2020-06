ECB voedt opgaande beweging AEX

Beleggers leggen vooralsnog alle risico’s terzijde. Het resultaat is een aanhoudend opgaande beweging.

De AEX (546,12) zal vandaag een aanval kunnen doen op de weerstand van 550. Na een definitieve doorbraak is ruimte voor een stijging naar de 600. In de premarket staan de Europese indices meer dan 1% in de plus. Amerika weet nog iets aan de winst van gisteren toe te voegen, maar de kracht van de opgaande beweging neemt wel af.

Hausse-gedachten worden gevoed door de hoop dat de ECB de ruimte vergroot voor het opkopen van obligaties. Onlogisch is dat niet. Volgens Konstantin Veit, fondsmanager bij Pimco, is de omvang van de steun van de ECB nog maar 2,5% van het bnp tegen een steunpakket van de Fed ter waarde van 8% van het bnp. Meer monetair geld betekent hogere koersen.

Economie valt mee

Economische cijfers wijzen op een verbetering. De Chinese PMI-industrie is gestegen naar 55,0 in mei van 44,4 in april. In Australië steeg de PMI-industrie naar 26,9 van 19,5; de economie kromp het eerste kwartaal met 0,3% na een stijging van 0,5% in Q4. In Japan steeg de PMI-dienstensector naar 26,5 in mei van 21,5.

De hogere koersen in Azië worden derhalve fundamenteel gevoeld. Nikkei +1,0%. Shanghai +0,5%, Kospi +2,5%, Hong Kong +1,2% en Australië +1,1%. Euro/dollar 1,1208. Euro/yuan 7,9771. Goud -0,1% op 1.726,05. Brent +1,2% op 40,01 dollar. Duitse Bunds -0,02 op min 0,42%. US Bonds +0,02 op 0,70%.

