Economen: ‘Rente moet een keer omhoog’

Als gevolg van de coronacrisis hanteren de centrale banken zeer lage rentes. Maar dat moet een keer ophouden, stellen Bert Colijn (ING), Edin Mujagić (OHV Vermogensbeheer) en Teeuwe Mevissen (Rabobank) tijdens de BeleggersFair. Maar wanneer?

Het is duidelijk dat de coronacrisis, dankzij een ongekende investering van overheden en Centrale Banken, indirect heeft gezorgd voor een gunstig beursklimaat. Mevissen: “Aan het begin van de crisis dacht elke econoom nog dat de economie zou gaan krimpen. Maar de overheid reageerde anders dan tijdens de financiële crisis van 2008, namelijk door wél te investeren.”

Het ruimte beleid en de langdurige lage rente die centrale banken hanteren is daar ook een gevolg van. Voor Edin Mujagić is dat reden tot zorg. “We moeten 0% rente niet normaal maken. Geld kan niet eeuwig gratis zijn. De negatieve bijwerkingen daarvoor worden bovendien zichtbaar. En die gaan steeds zwaarder domineren.”

Colijn en Mevissen zijn het met Mujagić eens dat de centrale banken uiteindelijk af moeten van de 0% rente. Colijn: “De vermogensongelijkheid loopt de spuigaten uit. De rente moet omhoog, zeker in de VS. Ik denk dat dit eind 2022 gaat gebeuren. In Europa ligt dit anders, vanwege de huidige zwakke groeiomgeving. Maar bij herstel kan ook hier de rente weer omhoog.”

Mujagić: “Centrale banken weten dit ook. Ze moeten mijns inziens de toekomstige renteverhogingen nu al aankondigen, maar dat doen ze niet. En wat de ECB betreft: de kans is groter dat we in 2022 schaatsen op natuurijs dan dat de ECB ook maar begint met nadenken over een renteverhoging.”

Het is voor het drietal dan ook moeilijk te zeggen wanneer de inflatie eindigt. Colijn: “Is de huidige inflatie tijdelijk of structureel? Dat ligt aan zoveel factoren, bijvoorbeeld of de lonen meestijgen of niet. Het eerlijke antwoord is: we weten het niet.”

Voor de aandelenmarkten blijft er voorlopig een goed klimaat, al is onmogelijk te bepalen hoe de markt er over een jaar uitziet. Mevissen: “Beleggen in aandelen is op de lange termijn sowieso altijd rendabel.” En er is ook geen alternatief om je vermogen te vergroten, vult Mujagić aan.

Kansrijke sectoren en regio’s

Mevissen ziet kansen in de defensie-sector. “Vanwege alle spanningen in de wereld zal deze sector zeker gaan floreren.” Ook ziet hij kansen in de biotech-sector; vanwege corona krijgt deze sector met een sprong te maken.

Mujagić ziet voor de middellange termijn potentie in China en Europa. Mevissen is het niet met hem eens, wat China betreft. “Om maar een paar problemen op te noemen: De demografie vergrijst, ze hebben een enorm milieuprobleem en huidige handelspartners worden steeds argwanender.”

Over cryptovaluta zijn de drie heren het dan weer wel eens: ze blijven er alle drie van weg.

