Terwijl de economische groei robuust blijft, aangedreven door sectoren als defensie, AI en de productie van medicijnen tegen zwaarlijvigheid, waarschuwt Saxo in haar kwartaalvooruitzichten voor de kwetsbaarheid van de zogeheten ‘zandkasteeleconomie’.

Hoewel het perspectief voor de korte termijn neutraal is, wijzen de vooruitzichten op onderliggende bedreigingen van onhoudbare Amerikaanse begrotingsuitgaven, geopolitieke risico’s en demografische trends die het huidige economische momentum op de langere termijn mogelijk destabiliseren.

In zijn macronota ‘Sandcastle Economics’ benadrukt Peter Garnry, investeringsstrateeg bij Saxo, het precaire karakter van onze huidige economische groei. “De economische groei zal stabiel blijven, maar op termijn kunnen verschillende factoren onze economie van zandkastelen vernietigen.” Garnry onderzoekt in zijn nota het concept van een ‘tweebaanseconomie’, waarin bloeiende lijnrecht tegenover worstelende sectoren staan. Deze ongelijkheid compliceert het monetaire beleid, omdat het helpen van de tweede de inflatie zou kunnen verlengen, waardoor de economische kosten mogelijk stijgen. De inflatie blijft aanhoudend hoog, wat aanleiding geeft tot voorzichtigheid bij de Amerikaanse Federal Reserve die met renteverlagingen wacht op een aanzienlijke economische vertraging.

Vastrentende waarden: Wat te doen tot stabilisering inflatie?

Omdat de rente op Amerikaanse en Europese staatsobligaties naar verwachting in het derde kwartaal binnen een bepaalde bandbreedte zal steken, blijven de onzekere inflatievooruitzichten bestaan, ondanks een minder agressief monetair beleid. Dit wordt benadrukt door Saxo’s specialist van de vastrentende strategie, Althea Spinozzi. Zij stelt in haar vooruitzichten dat “de rente op Amerikaanse staatsobligaties naar verwachting hoog zal blijven totdat de inflatietrends definitief terugkeren naar de doelstelling van 2%.” Omgekeerd is de Europese inflatie gedaald tot onder die van de VS, waardoor de ECB potentieel een minder restrictief monetair beleid kan voeren.

Grondstoffen: Energie en granen in focus, metalen op zijplan

Verwacht wordt dat de robuuste vraag en productie-uitdagingen de grondstoffen zullen blijven ondersteunen. Terwijl de metaalsector, inclusief goud en koper, een adempauze neemt na het bereiken van recordhoogten, zijn energie en granen klaar voor hogere prijzen. Bovendien stelt Ole Hansen, hoofd grondstoffenstrategie van Saxo, dat ruwe olie “wordt ondersteund door productiebeperkingen van de OPEC en de sterke zomervraag naar mobiliteit en koeling.”

Aandelen: Weer zeepbellen?

Nu het derde kwartaal van 2024 begint, vertoont de huidige marktrally tekenen die doen denken aan 2021, gedreven door speculatieve technologiegroei, cryptovaluta, meme-aandelen en hoge Amerikaanse aandelenwaarderingen. “Die zijn hoger dan we zagen tijdens de dotcom-zeepbel, merkt Peter Garnry op. Extreme indexconcentratie is duidelijk zichtbaar, waarbij de tien grootste aandelen 35% van de S&P 500 Index uitmaken.

FX: Risicovolle valuta zullen stijgen ten opzichte van veilige havens

Een bearish trend in de Amerikaanse dollar zou zich tot in het derde kwartaal kunnen voortzetten als de economische zwakte in de VS groter wordt, hoewel de waardering en de aantrekkingskracht van veilige havens de neerwaartse trend beperken. Valuta met een hoge bèta, zoals de Australische en de Nieuw-Zeelandse dollar, zijn goed gepositioneerd om beter te presteren als gevolg van de achterblijvende versoepelingscycli van de centrale banken en een stabiliserende Chinese economie. Charu Chanana, hoofd bij Saxo van de afdeling FX-strategie, stelt echter dat “laagrentende valuta zoals de Japanse yen en de Zwitserse frank waarschijnlijk ondermaats zullen presteren in een wereld waarin de dollar daalt als gevolg van de negatieve carry trade.

