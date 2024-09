Eddytorial: Vooruitgelopen

Het was fundamenteel een saaie zomer met wachten op de uitspraak van de Amerikaanse centrale bank dat men zou gaan beginnen met het verlagen van de rente. Het werd ook een keer tijd. Intussen werd een kat-muis-spel gespeeld door de Fed en de marktwaarnemers. Leuk om te volgen, maar fundamenteel weinigzeggend. De inflatie was al begonnen aan de daling naar 2% bij een gezonde werkloosheid. Niets kan de Amerikaanse centrale bank weerhouden om de rente niet te gaan verlagen.

Het is alleen jammer dat de aandelenmarkten daar al zo sterk op vooruit zijn gelopen. Het is inherent aan hoe financiële markten momenteel functioneren. Ze worden georkestreerd en voordat de rente is verlaagd hebben analisten al aangegeven dat die komt en zijn beurzen daarop vooruitgelopen. Dat vergroot natuurlijk wel de kans op tegenvallers. Wat als de Fed de rente niet met 1/2% maar met slechts 1/4% gaat verlagen. Dat is minder dan verwacht en minder dan we op de aandelenmarkten vooruit zijn gelopen. Een negatieve reactie zou dan logisch zijn, maar die komt niet omdat financiële markten naar de hand worden gezet door de Fed en een groep gezaghebbende economen en analisten.

Dat is vechten tegen de bierkaai kom. Maar het is wat het is. Je moet er alleen mee leren omgaan in de beoordeling van het moment om in de markt stappen. Ik gebruik daarvoor technische en fundamentele analyse. De mix is afhankelijk van het moment. Maar de trend is altijd je vriend. Dus kijk altijd in grafieken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend gemiddelde en laat je niet van de wijs brengen door enkele minder belangrijke indicatoren.

Helaas laat de trend voor de AEX laat nog geen duidelijke stijging zien voor de langere termijn. Op dagbasis kan er best het nodige gebeuren maar op weekbasis is het gewoon een kwestie van wachten. Het worden nog een paar lastige maanden op de beurs. Traditioneel zien we in de aanloop van oktober dat koersen onder druk komen te staan. Waarom zou in de slachtmaand niet nog een keer flink aan de beurs boom worden geschud door de bizarre oorlog in het Midden Oosten. Het is niet te hopen.

