Edin Mujagić: beleggen in het HIDE-tijdperk

Hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer Edin Mujagić bespreekt tijdens deze masterclass wat het nieuwe ‘HIDE-tijdperk’ betekent voor sparen en beleggen. Daarnaast gaat Bert Balke (FDA) in op de beleggingsfilosofie ‘consistente outperformance in aandelen met gezond verstand’.

Deze masterclass op de BeleggersFair (4 november) is in twee delen gesplitst. In het eerste deel bespreekt Edin Mujagić de komst van het economische HIDE-tijdperk.

Een lange tijd is de spaarrente aan het dalen geweest om zelfs negatief te worden. De reden is dat de spaarrente hand in hand gaat met de rentes van de centrale banken. Inmiddels zijn de centrale banken bezig met het verhogen van hun rentes. Ook de spaarrentes reageren daarop.

“Er is echter in het afgelopen decennium iets belangrijks veranderd in dit mechanisme, iets wat ervoor zorgt dat een terugkeer van de spaarrente naar niveaus van voor de Grote Financiële Crisis van 2007 onwaarschijnlijk is’, zo stelt Mujagić. “Het zogeheten NICE-tijdperk maakt plaats voor een tijdperk dat wij HIDE hebben genoemd.”

Waar HIDE voor staat en wat dat tijdperk voor sparen en beleggen betekent, dat bespreekt Mujagic tijdens zijn sessie.

Consistente outperformance in aandelen met gezond verstand

En als u dan gaat beleggen in aandelen hoe selecteert u dan de ‘winnaars’ van morgen? Adviseur van het Fresh Essential Equity Fund is Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Bert Balke van FDA gaat in het tweede deel van de masterclass dieper in op de beleggingsfilosofie van FDA: consistente outperformance met gezond verstand.

FDA is onafhankelijk en houdt daaraan vast door een researchmethode te hanteren die het mogelijk maakt om op een consistente manier de beleggingsomgeving te analyseren en daar beleggingsadvies in de vorm van een portefeuille op te baseren.

Deze masterclass levert een bijdrage aan inzicht in hoe een aandelenportefeuille tot stand komt als je teruggaat naar de essentie.

Masterclass: Beleggen in het HIDE-tijdperk: consistente outperformance in aandelen met gezond verstand.

Sprekers

Edin Mujagić

Hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer

Edin Mujagić heeft macro-economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg waar hij zich heeft gespecialiseerd in monetaire economie en de centrale banken. Daar schrijft en spreekt hij regelmatig over in landelijke dagbladen en online platformen als FD, Telegraaf, IEX, VEB, Cashcow, BNR en Radio1.

Van zijn hand zijn ook boeken verschenen, waaronder ’10 jaar euro: biografie van een jonge wereldmunt’ (2009), ‘Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen’ (2012) en ‘Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816’ (2016). In de zomer van 2021 is zijn nieuwste boek uitgebracht: ‘Keerpunt 1971: over staatsschuld, werkende armen en nieuwe economische groei’.

Bart Balke

Hoofd Landenresearch Financiële Diensten Amsterdam (FDA)

Erasmus Universiteit Rotterdam

Kiel Institut für Weltwirtschaft

Amsterdam Options Traders

Self-employed in capital markets consultancy

FDA

