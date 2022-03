Edin Mujagić biedt EHBI (Eerste Hulp Bij Inflatie)

De trend in inflatie lijkt blijvend veranderd. Wat zijn hiervan de gevolgen en hoe moet u daar als belegger mee omgaan? Tijdens de online BeleggersFair Kennis Update op 22 april biedt econoom Edin Mujagić u Eerste Hulp Bij Inflatie (EHBI).

Jarenlang, ja zelfs decennialang, was inflatie óf dalend óf (te) laag. Daar is onlangs verandering in gekomen. Het ziet er sterk naar uit dat de verandering niet van tijdelijke aard is maar dat de trend in de inflatie veranderd is. Dat heeft onder meer grote gevolgen voor het monetaire beleid in de toekomst en mede via dat kanaal op de financiële markten.

In deze masterclass vertelt Edin Mujagić, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer, waarom de trend in de inflatie veranderd is. Ook legt hij uit wat in het EHBI-pakket van beleggers thuishoort in die nieuwe economische omgeving.

Masterclass: Wat moet er in het EHBI-kit, Eerste Hulp Bij Inflatie, van beleggers zitten?

Tijd: 11.00 uur

Edin Mujagić, Hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer

Edin Mujagić studeerde macro-economie aan de Universiteit van Tilburg waar hij zich gespecialiseerde in monetaire economie en de centrale banken. Daarnaast schrijft en spreekt hij regelmatig over economie bij GoedeMorgen Nederland op NPO 1, Radio 1 en BNR en in landelijke dagbladen en online platformen als FD, De Telegraaf, Elsevier, IEXProfs, Volkskrant, Effect, Reformatorisch Dagblad, Cashcow en meer.

Van zijn hand zijn ook boeken verschenen, waaronder ’10 jaar euro: biografie van een jonge wereldmunt’ (2009), ‘Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen’ (2012) en ‘Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816’ (2016). In de zomer van 2021 is zijn nieuwste boek uitgebracht: ‘Keerpunt 1971: over staatsschuld, werkende armen en nieuwe economische groei’.

Begin 2022 vroeg de Tweede Kamer Mujagić een paper te schrijven voor de Kamercommissie Financiën om de recente ontwikkeling van inflatie te duiden.

