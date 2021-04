Een dagdeel vol gratis online masterclasses

Op vrijdag 23 april vindt er weer een nieuwe editie plaats van de BeleggersFair Kennis Update, uiteraard geheel online. Het wordt een dagdeel vol interessante webinars, gratis deel te nemen voor beleggers.

Op 23 april worden er vanaf 10.00 uur zes informatieve masterclasses uitgezonden die thuis vanuit uw comfortabele stoel zijn te volgen. Zo bent u in één dagdeel volledig up-to-date! Extra voordeel: omdat we het event online uitzenden is een ticket voor u helemaal gratis!

Het werkt simpel! Tijdens het registratieproces kiest u welke masterclasses u wilt volgen en op de dag van het online event ontvangt u uw persoonlijke programma met de juiste links naar de gekozen online masterclasses.

Het evenement begint met de digitale uitreiking van de Cashcow Awards 2021. Om 9.30 uur worden de winnaars bekend gemaakt van de Cash Publieksprijs, Cash Innovatieprijs, Cash ETF-prijs en Beste Vermogensbeheerder 2021. De stemming loopt nog tot en met zaterdag 17 april 2021 (12.00 uur).

Klik hier om u gratis in te schrijven voor de BeleggersFair Kennis Update.

