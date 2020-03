Een denkbaar scenario voor de AEX

Het beeld voor de Europese aandelenmarkten blijft onbetrouwbaar. Een denkbaar scenario voor de AEX.

Het is niet te hopen dat de voorspelling uitkomt dat in de VS 200.000 dodelijke slachtoffers zullen vallen door het coronavirus. Dit soort van voorspellingen geven aan dat de crisis nog lang niet voorbij is. Hoopgevende bewegingen op de aandelenmarkten moeten daarom met een handvol zout worden genomen. Pas als het aantal besmettingen daalt, zal het aantal doden dalen.

Als nu sprake zou zijn van een kentering, zou de kans groot zijn dat de AEX (475,98) na een succesvolle aanval op de 475 zal doorstoten naar de 550. De ontwikkeling van de beursomzet lijkt een aanwijzing te zijn dat al flink wat posities zijn opgeruimd. Omzetten in individuele aandelen, ETF’s en CFD’s zijn hoog. De omzetgolf en daarbij horende koersdalingen kan een tweede fase ingaan als ook het coronavirus een tweede fase ingaat, wat vrij normaal schijnt te zijn bij nieuwe virussen. In dat geval zal een aanval op de recente bodem van 400 onvermijdelijk zijn om daarna door te dalen naar 350.

Let op olie en yuan

De ontwikkeling van de olieprijs geeft aan hoe gevoelig de sentimenten nog zijn. Gisteren ging de prijs 13% omlaag. Vandaag was sprake van een herstel van 2,3% op 23,14 dollar. Zonder verlaging van de overproductie zullen prijsstijgingen snel teniet worden gedaan. Goud 0,10% op 1.613,20. Euro/dollar 1,1015. Euro/yuan 7,8259. Mijn pad voor de lange termijn is 8,40, 7,80 en daarna 10,20.

Shanghai reageerde teleurstellend op de verbetering van de PMI-industrie. Deze steeg in maart naar 52 van 35,7 in februari. De beursindex was +0,59%. Nikkei +0,14%, Hong Kong +1,2% en Australië -0,2%.

