‘Een financiële crisis lijkt onwaarschijnlijk’

Gezien de snelheid van de gebeurtenissen is het samenvatten van de gevolgen van de turbulentie in de banksector haast onmogelijk. Maar één ding is volgens Sébastien Page, Head of Multi‐Asset and Chief Investment Officer bij T. Rowe Price duidelijk: dit is een nieuwe tegenwind voor de economie.

Kleine en middelgrote banken worden met twee problemen geconfronteerd. Aan de activakant worden ze geconfronteerd met verliezen op langer lopende staatsobligaties en leningen. Aan de passivakant vragen vermogende particulieren en bedrijven hun tegoeden op. Door de verminderde waarde van hun activa zullen banken terughoudender zijn met het verstrekken van leningen – ze kunnen zich niet nog meer verliezen veroorloven. Ze zullen ook conservatiever gaan beleggen. Dit betekent dat de financiële omstandigheden zullen verkrappen.

Krapste niveau

De Bloomberg United States Financial Conditions Index geeft aan dat de financiële voorwaarden al het krapste niveau hebben bereikt sinds het begin van de pandemie. En het kan nog erger worden. Page denkt hierbij aan die grimmige Wall Street beurswijsheid: “Als de Fed op de rem trapt, gaat iemands hoofd door de voorruit.” Het is moeilijk te zien of er nog meer koppen zullen rollen. De gevolgen van de bps aan renteverhogingen die de Fed sinds vorig jaar maart heeft doorgevoerd, zijn nog niet volledig voelbaar, maar verschillende tekenen wijzen erop dat de Fed de economie al aanzienlijk heeft afgeremd:

• Indices van wereldwijde economische activiteit zijn sterk gekrompen.

• Leidende economische indicatoren knipperen rood.

• De huizenprijzen kunnen nog met 10% dalen volgens inschatting van T. Rowe Price.

• De rentecurve is 60 bps geïnverteerd, wat fors is.

Wall Street lijkt zelfgenoegzaam

Intussen zijn de aandelen in de S&P 500 Index met ongeveer 18 keer de toekomstige winst ongeveer even duur als gemiddeld in de afgelopen tien jaar, terwijl de consensus aangeeft dat de totale winst van de index dit jaar zal stijgen, al is het maar een beetje.

Financiële spanningen betekenen zeker een meer dovish Fed. Verminderde liquiditeit en vertraagde groei in de nasleep van de bankenstress zullen een deel van het werk doen om de inflatie af te koelen dat anders door renteverhogingen zou worden gedaan. Vaak wordt over het hoofd gezien dat de Fed een derde mandaat heeft – financiële stabiliteit – naast de twee vaak genoemde mandaten: volledige werkgelegenheid en inflatiebeheersing. Maar dat betekent niet dat de Fed vanaf nu noodzakelijkerwijs zal beginnen met het verlagen of zelfs stoppen met het verhogen van de rente. Met andere woorden, ze kan een voet op het rempedaal houden (door renteverhogingen) terwijl ze het gaspedaal intrapt door liquiditeit te verstrekken (of bailouts) aan het banksysteem.

Een financiële crisis lijkt onwaarschijnlijk

Het lijkt Page onwaarschijnlijk dat we te maken krijgen met een systemische ineenstorting, zoals de bankencrisis die in 2008 begon. Hij ziet een aantal belangrijke verschillen:

• Er is geen sprake van een recessie. De economie zat al negen maanden in een recessie voor de val van Lehman Brothers in september 2008. Momenteel is er volledige werkgelegenheid, en gezinnen en bedrijven beschikken nog steeds over voldoende liquiditeit, zij het niet meer zoveel als voorheen.

• Banken zijn beter gereguleerd en beter gekapitaliseerd dan in 2008, met meer liquiditeit in kas en sterkere kapitaalratio’s.

• Er wordt veel minder gespeculeerd op slechte leningen met derivaten. In feite is de hypotheekschuld bijna historisch laag.

• Dit keer hebben banken vooral te maken met papieren verliezen door de aanscherping van de Fed. Silicon Valley Bank investeerde zwaar in Amerikaanse Treasuries, zij het met een enorme mismatch in renterisico. Deze keer is het gemakkelijker om de rente te verlagen en de balansdruk weg te nemen, terwijl banken in 2008 te maken hadden met onomkeerbare verliezen op leningen.

• Na de bankhervormingen van 2010 is er veel meer transparantie en veel minder speculatie op ongereguleerde en complexe gebieden van de financiële markten.

