Een groot verschil: Gaming of gaming + esports

Wat is interessanter, alleen gaming of gaming in combinatie met esport. Een charttechnische vergelijking van twee ETF’s.

De Video Gaming and eSports ETF staat op 53,05 euro net iets beneden de topkoers van begin deze maand, wat op dat moment al een redelijk zware weerstand bleek te zijn. De Gaming ETF staat 36,88 euro flink beneden de top uit 2018 van 43 euro, wat een potentie betekent van bijna 17%. Een stijging naar dat niveau past bij de beweging die begin 2020 is ingezet. Charttechnisch is de kans groot dat de Gaming ETF de haussebeweging pas zal voltooien bij een nieuwe top boven de oude van 43 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15510 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht