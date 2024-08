Een grote verkoopgolf in Japan

De wereldwijde markten zochten naar zwakkere Amerikaanse cijfers om renteverlagingen door de Federal Reserve te rechtvaardigen. Maar toen ze geconfronteerd werden met de realiteit van zwakkere cijfers – in de vorm van het banenrapport van vrijdag in de VS – werden ze bang. Het komt te midden van algehele zwakte in de techsector, die de verkrapping van de rente door de Bank of Japan niet heeft kunnen verlichten. Hoewel de verkoopgolf op de middellange termijn overdreven kan zijn, zullen beleggers zich willen aanpassen aan de gevolgen. De Visie van Gregor Hirt, Global CIO Multi Asset bij AllianzGI.

Verschillende factoren zorgden samen voor een grote verkoopgolf in Japan. Hoewel deze factoren misschien niet volledig aan elkaar gerelateerd zijn, kan elke marktreactie een self-fulfilling prophecy worden na een sterke recente run op de markten en in een omgeving met weinig liquiditeit tijdens een vakantiemaand. Bovendien zullen plotselinge pieken in de volatiliteit vanaf ultralage niveaus bepaalde op risico gebaseerde beleggers dwingen zich terug te trekken.

Wij denken dat dit de factoren zijn om in de gaten te houden:

• Het Amerikaanse banenrapport van 2 augustus liet een onverwachte stijging van de werkloosheid zien – maar we denken niet dat de gegevens een Amerikaanse recessie onvermijdelijk maken. Volgens ons verkleint het rapport de kans op een zogenaamde no landing – waarbij de economie blijft groeien ondanks de inspanningen van de centrale bank om de inflatie te temperen – en vergroot het de kans op een zachte landing of een recessie. Ons basisscenario voor nu blijft een zachte landing, maar we blijven ons bewust van het risico op een recessie. Sommige beleggers waren niet voorbereid op de waarschijnlijkheid van een recessie (zoals blijkt uit de recente ultralage volatiliteit) en de recente marktactiviteit duidt op een gezonde herbeoordeling van de vooruitzichten. De herwaardering van risico’s helpt verklaren waarom de VIX-index, bekend als de ”angstbarometer" van Wall Street, het hoogste niveau sinds 2022 bereikte.

• Het gebrek aan ondersteunend nieuws van China’s recente Derde Plenum – een vijfjaarlijkse diepe duik in het sociale en economische beleid – versterkte ook een minder zeker vooruitzicht. Hoewel in de verklaring werd gezinspeeld op maatregelen om de consumptie te ondersteunen, waren er weinig details.

• Op het eerste gezicht ondersteunen de meest recente Amerikaanse cijfers renteverlagingen door de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) – al met al positief voor de markten. In deze omgeving is slecht nieuws nu echter slecht nieuws. De markten negeren – althans op dit moment – het potentieel voor goed nieuws in de vorm van aanstaande renteverlagingen en een lager inflatierisico. Toch zullen we alle Amerikaanse cijfers in de gaten houden om te zien of ze bevestigen dat ons scenario van een zachte landing van kracht blijft en dat de kans op een recessie onder controle is. Hoewel de "micro"-gegevens over de Amerikaanse consument niet bijzonder goed zijn (reizen, restaurants, enz.), zijn ze niet dramatisch slecht. In feite past het vrij goed bij een gecontroleerde vertraging van de Amerikaanse economie. Zelfs met de cijfers van vrijdag blijft de Amerikaanse werkloosheid op een zeer laag niveau. Als we nog meer negatieve cijfers zien, zou een grotere herallocatie van aandelen naar obligaties kunnen plaatsvinden, maar na een recente rentestijging lijkt het potentieel beperkt.

• De gerapporteerde winst van de magnifieke zeven tech-aandelen was niet zo slecht – het probleem is dat de verwachtingen hooggespannen waren. Een onderzoek van de Bank of America wees inderdaad op een zeer lange blootstelling van marktdeelnemers aan tech, waardoor winstnemingen op korte termijn normaal zijn. Wij denken dat de langetermijnbeleggingscase voor technologie op zijn plaats blijft, te midden van een AI-revolutie en digitaal Darwinisme.

• Volgens ons is de meest kritieke – en mogelijk over het hoofd geziene – factor die de wereldwijde financiële stabiliteit beïnvloedt, het besluit van de Bank of Japan van vorige week om haar belangrijkste rentetarief te verhogen. Veel beleggers gebruikten JPY voor financiering/bezorging vanwege de voorspelbare volatiliteit van de valuta. De onverwachte interventie van de bank heeft deze transacties effectief "gebroken" en het resultaat zijn grote herschikkingen door beleggers die deze transacties beëindigen. Naast de Japanse aandelenmarkt zal deze verschuiving waarschijnlijk ook invloed hebben op opkomende markten zoals de Mexicaanse peso en kan ook de zwakte van de Nasdaq deels verklaren.

Hoe moeten beleggers reageren?

Zelfs als we een reactie van de markt zien op zwakke cijfers – in plaats van een sterke verschuiving in de fundamentele factoren – zullen beleggers rekening moeten houden met de implicaties van deze omgeving:

• Nu de correctie overdreven is en de munt apprecieert, denken we dat het te laat is om Japanse aandelen af te bouwen. De vraag is eerder of we de yen moeten toevoegen als veilige haven, als een verdere waardestijging van de valuta meer marktvolatiliteit aanwakkert.

• Wat Amerikaanse aandelen betreft, geven we de voorkeur aan slechts bescheiden longposities in onze fundamentele multi-assetportefeuilles en zullen we letten op de volgende Amerikaanse economische cijfers en natuurlijk het verloop van de Amerikaanse verkiezingen.

• Een verdere stijging van de rente zal afhangen van economisch nieuws uit de VS op de langere termijn. Rendementen zouden op korte termijn kunnen dalen als de onzekerheid op de markt aanhoudt door de omslag op de aandelenmarkten en het feit dat veel beleggers nog steeds long zijn in contanten en neutraal staan tegenover obligaties. Naar onze mening moeten curve steepeners voorlopig worden bijgehouden.

• Houd de bedrijfsobligatiemarkten in de gaten. Hoewel de Fed waarschijnlijk relatief optimistisch zal zijn over de volatiliteit op de aandelenmarkten – wat deel uitmaakt van haar financiële model – is de kans groter dat ze zal ingrijpen als de bedrijfsobligatiemarkten kwetsbaar lijken. Deze actie zou waarschijnlijk de vorm aannemen van andere vormen van marktinterventie in plaats van een renteverlaging tussen vergaderingen in.

• De Amerikaanse dollar kan verder verzwakken als de Fed in 2024 naar verwachting 100 bp verlaagt, wat ook een kritieke factor is voor groeilandenobligaties. Die zou ook moeite kunnen hebben om het laatste nieuws uit China te verwerken.

Bottom line: beleggers met een langere horizon die momenteel aan de zijlijn staan, zullen waarschijnlijk enkele dagen willen wachten voordat ze de kans grijpen om weer in te stappen, omdat gedwongen verkopen zouden kunnen doorgaan door de stijgende volatiliteit.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20060 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht