Een heel groot risico voor TomTom (dumpen)

TomTom steeg met bijna 1% naar 7,79 euro. Het mes gaat in de organisatie. Vergane glorie.

Investtech: “Dit was de zesde dag op een rij dat het aandeel steeg. De afgelopen week is het aandeel 10,2% gestegen. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn.”

TomTom gaat nieuwe technologie inzetten om kaarten te maken. Hierdoor zijn 500 arbeidsplaatsen (=10%) overbodig geworden. Volgens CEO Harold Goddijn moet dit leiden tot versere en rijkere kaarten met een grote dekking.

Eerst zien, dan geloven. Het probleem is dat in grote delen van de wereld gebruik wordt gemaakt van Amerikaanse gps-satellieten. Er is echter sprake van een tendens dat bepaalde delen van de wereld daar niet langer afhankelijk van willen zijn. China heeft al haar eigen gps-systeem. Anderen zullen volgen.

Hoe gaan die nieuwe beheerders om met toegang tot de data. Dat is een heel groot risico. Het aandeel aanhouden is alleen door die beleggers die denken in een overname. TomTom zou in de huidige vorm wel eens te klein kunnen worden om zelfstandig te overleven. De boekwaarde per aandeel bedraagt slechts 2,10 euro. Veel potentiële bieders zullen dat ongetwijfeld te laag vinden bij de huidige koers. Jammer, maar TomTom is vergane glorie.

