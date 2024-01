Een jaar na de ChatGPT-gekte bezit al één op de vier Nederlandse particuliere beleggers AI-aandelen

Ruim een kwart (26%) van de Nederlandse particuliere beleggers heeft AI-gerelateerde aandelen in hun beleggingsportefeuille. Hiermee volgt Nederland de wereldwijde trend (27%). Dit blijkt uit het meest recente Retail Investor Beat (RIB)-onderzoek van handels- en beleggingsplatform eToro, uitgevoerd onder 10.000 particuliere beleggers in 13 landen, waaronder Nederland.

In het onderzoek werd beleggers gevraagd naar hun blootstelling aan bedrijven die flink investeren in AI. Een kwart (26%) van de ondervraagden bezit momenteel aandelen van zulke bedrijven. 28% zegt van plan te zijn in de toekomst te investeren in AI-bedrijven. Een derde (32%) is hier niet in geïnteresseerd.

Beleggers tussen de 35 en 44 jaar zien het meest in deze snelgroeiende sector: 43% belegt momenteel in AI-gerelateerde aandelen. Daarna volgen 18-34-jarigen met 38%, 45-54-jarigen met 28% en beleggers ouder dan 55 met 15%. Wereldwijd lopen particuliere beleggers in de VS (32%) en Tsjechië (33%) voorop. Australische beleggers zijn hekkensluiter met 20%.

Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlandse particuliere beleggers AI-technologie blijven gebruiken als onderdeel van hun beleggingsaanpak.11% gebruikt momenteel tools vergelijkbaar met ChatGPT om beleggingskeuzes te maken. Met 18% doen 18-34-jarigen dat het meest en beleggers ouder dan 55 jaar met 4% het minst.

Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro: “AI-aandelen waren de uitblinkers van 2023 en liepen voorop bij de heropleving van de technologiesector. Het zorgde voor een bullmarkt in de S&P 500 Index. Vorig jaar rond deze tijd, net na de lancering van ChatGPT, was het enorme potentieel van generatieve AI-toepassingen voor velen nog onduidelijk. Particuliere beleggers waren er in het afgelopen jaar vroeg bij en velen van hen hebben de rally meegemaakt.

“Door AI-trends waren NVIDIA en Meta vorig jaar de best presterende S&P 500-aandelen. Zij verdrievoudigden hun aandelenkoers. Hoewel de koplopers in AI waarschijnlijk niet dezelfde prestatie neerzetten in 2024, worden deze aandelen ook nu weer naar voren geschoven als de aandelen waarvan verwacht wordt dat ze de kar zullen trekken. Of de verwachtingen ook worden gerealiseerd zal moeten blijken uit de publicatie van de bedrijfscijfers.

Ook werd beleggers gevraagd welke sectoren en soorten activa ze in de komende maanden het meest prioriteit geven. Na de recente rally van de cryptomarkt staat crypto bovenaan: 18% van de respondenten geeft aan waarschijnlijk meer te gaan investeren in crypto. 16% van de respondenten geeft aan dat ze waarschijnlijk hun investeringen in de technologiesector gaan verhogen. Hierna volgen energie (11%), onroerend goed (9%) en financiële diensten (7%).

Particuliere beleggers gaan over het algemeen breed gespreid het nieuwe jaar in met een mix van technologieaandelen, cryptovaluta en een selectie van meer defensieve aandelen zoals Coca Cola en McDonalds. De dooi zet door in de cryptowinter en sommige beleggers hebben weer interesse in deze beleggingscategorie, met katalysatoren als de komende halvering van de Bitcoin die naar verwachting een positieve impact heeft in 2024. Ondertussen blijft de technologiesector favoriet bij particuliere beleggers na de recordrendementen van vorig jaar.

Geschreven door: Eddy Schekman

