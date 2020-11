Een k/w van 16 voor KPN is geen koopje

KPN gaat flink meer glasvezel aanleggen.

Het streven is dat in 2023 meer dan de helft van de huishoudens over een internetverbinding via glasvezel van KPN kan beschikken, in 2025 moet dat 65% zijn. Dit vereist een investering van 3,5 miljard euro. Het is positief dat glasvezel versnel wordt uitgerold. “Het is niet zozeer een koersverandering, maar een koersversnelling”, zegt ceo Joost Farwerck.

KPN verwacht dat door de uitrol van glasvezel de omzet en het resultaat op een belangrijk deel van de markt weer gaan groeien. Verwacht vooralsnog geen explosieve ontwikkeling van de winst. Het zegt meer dan genoeg dat het dividend voorlopig met 3-5% zal stijgen.

Het aandeel noteert 16 keer de winst bij een koers van 2,49 euro. Die waardering kan naar een hoger niveau als de winstgroei naar een hoger plan gaat.

